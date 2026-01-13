Bugünkü SpookySwap Fiyatı

Bugünkü SpookySwap (BOO) fiyatı $ 0,01952022 olup, son 24 saatte % 4,53 değişim gösterdi. Mevcut BOO / USD dönüşüm oranı BOO başına $ 0,01952022 şeklindedir.

SpookySwap, şu anda piyasa değeri açısından $ 141.701 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 7,26M BOO şeklindedir. Son 24 saat içinde BOO, $ 0,01920621 (en düşük) ile $ 0,02093363 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,291543 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01853649 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BOO, son bir saatte +%0,33 ve son 7 günde -%25,61 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SpookySwap (BOO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 141,70K$ 141,70K $ 141,70K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 141,70K$ 141,70K $ 141,70K Dolaşım Arzı 7,26M 7,26M 7,26M Toplam Arz 7.259.209,704704001 7.259.209,704704001 7.259.209,704704001

