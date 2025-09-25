stabble (STB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00317674 24 sa Yüksek $ 0,00321618 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,04127941 En Düşük Fiyat $ 0,00301014 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,80 Fiyat Değişimi (7 G) +%4,97

stabble (STB) canlı fiyatı $0,00318879. STB, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00317674 ve en yüksek $ 0,00321618 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04127941, en düşük fiyatı ise $ 0,00301014 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STB son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,80 ve son 7 günde +%4,97 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

stabble (STB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 315,05K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,59M Dolaşım Arzı 98,80M Toplam Arz 500.000.000,0

Şu anki stabble piyasa değeri $ 315,05K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STB arzı 98,80M olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,59M.