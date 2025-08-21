Stable Coin (SBC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,997994 $ 0,997994 $ 0,997994 24 sa Düşük $ 0,999958 $ 0,999958 $ 0,999958 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,997994$ 0,997994 $ 0,997994 24 sa Yüksek $ 0,999958$ 0,999958 $ 0,999958 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,999958$ 0,999958 $ 0,999958 En Düşük Fiyat $ 0,997994$ 0,997994 $ 0,997994 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,20 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Stable Coin (SBC) canlı fiyatı $0,999956. SBC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,997994 ve en yüksek $ 0,999958 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SBC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,999958, en düşük fiyatı ise $ 0,997994 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SBC son bir saatte +%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,20 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Stable Coin (SBC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,29M$ 17,29M $ 17,29M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 17.290.504,0 17.290.504,0 17.290.504,0

Şu anki Stable Coin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SBC arzı 0,00 olup, toplam arzı 17290504.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,29M.