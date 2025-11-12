Bugünkü Stakefy Fiyatı

Bugünkü Stakefy (SFY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 10,06 değişim gösterdi. Mevcut SFY / USD dönüşüm oranı SFY başına -- şeklindedir.

Stakefy, şu anda piyasa değeri açısından $ 970.629 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 975,52M SFY şeklindedir. Son 24 saat içinde SFY, $ 0 (en düşük) ile $ 0,00156674 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00302096 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SFY, son bir saatte +%8,89 ve son 7 günde +%54,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Stakefy (SFY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 970,63K$ 970,63K $ 970,63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 970,63K$ 970,63K $ 970,63K Dolaşım Arzı 975,52M 975,52M 975,52M Toplam Arz 975.520.894,458232 975.520.894,458232 975.520.894,458232

