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STAN Fiyatı (STAN)

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STAN (STAN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0037496
$0,0037496$0,0037496
+%35,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü STAN (STAN) Fiyatı

STAN (STAN), şu anda 0,00376272 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. STAN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

STAN Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%35,97
STAN 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında STAN (STAN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, STAN / USD fiyat değişimi, $ +0,00099538.
Son 30 gün içerisinde, STAN / USD fiyat değişimi, $ +0,0078153195.
Son 60 gün içerisinde, STAN / USD fiyat değişimi, $ +0,0127915965.
Son 90 gün içerisinde, STAN / USD fiyat değişimi, $ +0,0027395601547567188.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00099538+%35,97
30 Gün$ +0,0078153195+%207,70
60 Gün$ +0,0127915965+%339,96
90 Gün$ +0,0027395601547567188+%267,75

STAN (STAN) Fiyat Analizi

En güncel STAN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,0027342
$ 0,0027342$ 0,0027342

$ 0,00376591
$ 0,00376591$ 0,00376591

$ 0,03948001
$ 0,03948001$ 0,03948001

+%1,38

+%35,97

+%44,42

STAN (STAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

STAN (STAN) Nedir?

7 billion people. 1 billion cups. You do the maths. Based on the recently viral Stanley Cups, the main focus of $STAN is to become the story tellers of Crypto by utilising our teams' deep animation and production background to produce videos featuring our mascot humorously engaging with Crypto current events. Here is a short example of such: https://twitter.com/StanleyCupCoin/status/1748901399478378595 Beyond the above, the success of $STAN is based on there being only 7 billion people in this world, yet 1 billion cups. If this isn't enough, we are developing a production team to partner with other projects within the space, generating our team revenue which will be used to sustainably fund our own content in making sure that the cup still fu

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STAN (STAN) Kaynağı

Resmi Websitesi

STAN (STAN) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STAN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STAN / VND
99,0159768
1 STAN / AUD
A$0,0057569616
1 STAN / GBP
0,0027844128
1 STAN / EUR
0,003198312
1 STAN / USD
$0,00376272
1 STAN / MYR
RM0,0158786784
1 STAN / TRY
0,152954568
1 STAN / JPY
¥0,55311984
1 STAN / ARS
ARS$5,0169474576
1 STAN / RUB
0,3010176
1 STAN / INR
0,3300657984
1 STAN / IDR
Rp61,6839245568
1 STAN / KRW
5,2115177088
1 STAN / PHP
0,2155662288
1 STAN / EGP
￡E.0,182303784
1 STAN / BRL
R$0,0205444512
1 STAN / CAD
C$0,0051549264
1 STAN / BDT
0,4578853968
1 STAN / NGN
5,753387016
1 STAN / UAH
0,156529152
1 STAN / VES
Bs0,47410272
1 STAN / CLP
$3,668652
1 STAN / PKR
Rs1,0631941632
1 STAN / KZT
2,0218599648
1 STAN / THB
฿0,1216863648
1 STAN / TWD
NT$0,1125429552
1 STAN / AED
د.إ0,0138091824
1 STAN / CHF
Fr0,003010176
1 STAN / HKD
HK$0,0294997248
1 STAN / MAD
.د.م0,0341654976
1 STAN / MXN
$0,0700618464
1 STAN / PLN
0,0137715552
1 STAN / RON
лв0,016367832
1 STAN / SEK
kr0,0361597392
1 STAN / BGN
лв0,0063213696
1 STAN / HUF
Ft1,2854956608
1 STAN / CZK
0,0793181376
1 STAN / KWD
د.ك0,0011476296
1 STAN / ILS
0,0128685024