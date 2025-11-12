Bugünkü Stand With Crypto Fund Fiyatı

Bugünkü Stand With Crypto Fund (SWC) fiyatı $ 0,709833 olup, son 24 saatte % 20,07 değişim gösterdi. Mevcut SWC / USD dönüşüm oranı SWC başına $ 0,709833 şeklindedir.

Stand With Crypto Fund, şu anda piyasa değeri açısından $ 720.650 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00M SWC şeklindedir. Son 24 saat içinde SWC, $ 0,634987 (en düşük) ile $ 0,912071 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3,25 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,163063 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SWC, son bir saatte -%1,56 ve son 7 günde +%172,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Stand With Crypto Fund (SWC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 720,65K$ 720,65K $ 720,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 720,65K$ 720,65K $ 720,65K Dolaşım Arzı 1,00M 1,00M 1,00M Toplam Arz 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

Şu anki Stand With Crypto Fund piyasa değeri $ 720,65K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SWC arzı 1,00M olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 720,65K.