BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerBTCBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Zero-Fee Gala
Bugünkü canlı Startale USD fiyatı 1,001 USD. USDSC piyasa değeri ise 3.037.390 USD. USDSC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Startale USD fiyatı 1,001 USD. USDSC piyasa değeri ise 3.037.390 USD. USDSC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

USDSC Hakkında Daha Fazla Bilgi

USDSC Fiyat Bilgileri

USDSC Nedir

USDSC Resmi Websitesi

USDSC Token Ekonomisi

USDSC Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Startale USD Logosu

Startale USD Fiyatı (USDSC)

Listelenmedi

1 USDSC / USD Canlı Fiyatı:

$1,001
$1,001$1,001
-%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Startale USD (USDSC) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-18 16:59:52 (UTC+8)

Bugünkü Startale USD Fiyatı

Bugünkü Startale USD (USDSC) fiyatı $ 1,001 olup, son 24 saatte % 0,58 değişim gösterdi. Mevcut USDSC / USD dönüşüm oranı USDSC başına $ 1,001 şeklindedir.

Startale USD, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.037.390 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,03M USDSC şeklindedir. Son 24 saat içinde USDSC, $ 0,998048 (en düşük) ile $ 1,008 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,073 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,987597 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, USDSC, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%0,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Startale USD (USDSC) Piyasa Bilgileri

$ 3,04M
$ 3,04M$ 3,04M

--
----

$ 3,04M
$ 3,04M$ 3,04M

3,03M
3,03M 3,03M

3.034.423,332548
3.034.423,332548 3.034.423,332548

Şu anki Startale USD piyasa değeri $ 3,04M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USDSC arzı 3,03M olup, toplam arzı 3034423.332548. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,04M.

Startale USD Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,998048
$ 0,998048$ 0,998048
24 sa Düşük
$ 1,008
$ 1,008$ 1,008
24 sa Yüksek

$ 0,998048
$ 0,998048$ 0,998048

$ 1,008
$ 1,008$ 1,008

$ 1,073
$ 1,073$ 1,073

$ 0,987597
$ 0,987597$ 0,987597

-%0,00

-%0,57

+%0,15

+%0,15

Startale USD (USDSC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Startale USD / USD fiyat değişimi, $ -0,005818235841879.
Son 30 gün içerisinde, Startale USD / USD fiyat değişimi, $ -0,0041167126.
Son 60 gün içerisinde, Startale USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Startale USD / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,005818235841879-%0,57
30 Gün$ -0,0041167126-%0,41
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Startale USD için Fiyat Tahmini

2030 için Startale USD (USDSC) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, USDSC için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Startale USD (USDSC) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında Startale USD fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Startale USD varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Startale USD Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, USDSC varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Startale USD (USDSC) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Startale USD Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-18 16:59:52 (UTC+8)

Startale USD (USDSC) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-17 12:58:01Sektör Haberleri
昨日,美國比特幣現貨ETF錄得3.947億美元淨流出,而以太坊ETF則錄得470萬美元淨流入
01-16 15:51:00Sektör Haberleri
24小時現貨資金流入/流出排名：ETH淨流出1.82億美元，AIN淨流入913萬美元；
01-16 13:11:00Sektör Haberleri
US Spot Bitcoin ETF 昨日录得1.002亿美元净流入，标志着连续四个交易日净流入
01-15 19:20:45Sektör Haberleri
Ethereum Network Transaction Volume Reached 2.6 Million Yesterday, Hitting All-Time High
01-15 17:57:11Sektör Haberleri
数据：2025年约1160万代币归零，大部分集中在第四季度
01-15 16:26:05Sektör Haberleri
韩国通过代币证券制度化法案,允许合规发行人通过区块链直接发行代币证券

Startale USD Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

LEXAI

LEXAI

LEXAI

$0,000
$0,000$0,000

%0,00

NeuraArt

NeuraArt

NEURAART

$0,000000
$0,000000$0,000000

%0,00

CRY CRY HORSE

CRY CRY HORSE

哭哭马1

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Coca-Cola Company

Coca-Cola Company

KOON

$71,16
$71,16$71,16

%0,00

MARA Holdings

MARA Holdings

MARAON

$11,47
$11,47$11,47

+%0,08

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

OpNode

OpNode

OPNODE

$0,00001210
$0,00001210$0,00001210

+%499,00

IdleTradeX

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0,00000016503
$0,00000016503$0,00000016503

+%104,34

BLEXA

BLEXA

BLE

$0,0000000001700
$0,0000000001700$0,0000000001700

+%70,00

Reaxa

Reaxa

REAXA

$0,000000033366
$0,000000033366$0,000000033366

+%60,87

FRAX

FRAX

FRAX

$1,1206
$1,1206$1,1206

+%39,15

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.