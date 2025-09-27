STAX Token ($STAX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01607469 $ 0,01607469 $ 0,01607469 24 sa Düşük $ 0,01716175 $ 0,01716175 $ 0,01716175 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01607469$ 0,01607469 $ 0,01607469 24 sa Yüksek $ 0,01716175$ 0,01716175 $ 0,01716175 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01727892$ 0,01727892 $ 0,01727892 En Düşük Fiyat $ 0,01607469$ 0,01607469 $ 0,01607469 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,27 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

STAX Token ($STAX) canlı fiyatı $0,01607498. $STAX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01607469 ve en yüksek $ 0,01716175 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $STAX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01727892, en düşük fiyatı ise $ 0,01607469 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $STAX son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,27 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

STAX Token ($STAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,08M$ 16,08M $ 16,08M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,08M$ 16,08M $ 16,08M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki STAX Token piyasa değeri $ 16,08M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $STAX arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,08M.