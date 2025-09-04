Stork (SMS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00011096 $ 0,00011096 $ 0,00011096 24 sa Düşük $ 0,00015613 $ 0,00015613 $ 0,00015613 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00011096$ 0,00011096 $ 0,00011096 24 sa Yüksek $ 0,00015613$ 0,00015613 $ 0,00015613 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00015613$ 0,00015613 $ 0,00015613 En Düşük Fiyat $ 0,00011096$ 0,00011096 $ 0,00011096 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,51 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,05 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Stork (SMS) canlı fiyatı $0,00012431. SMS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00011096 ve en yüksek $ 0,00015613 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SMS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00015613, en düşük fiyatı ise $ 0,00011096 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SMS son bir saatte +%1,51 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,05 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Stork (SMS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 124,05K$ 124,05K $ 124,05K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 124,05K$ 124,05K $ 124,05K Dolaşım Arzı 997,90M 997,90M 997,90M Toplam Arz 997.904.856,941465 997.904.856,941465 997.904.856,941465

Şu anki Stork piyasa değeri $ 124,05K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SMS arzı 997,90M olup, toplam arzı 997904856.941465. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 124,05K.