Bugünkü Sui Bull Fiyatı

Bugünkü Sui Bull (BULL) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,66 değişim gösterdi. Mevcut BULL / USD dönüşüm oranı BULL başına $ 0 şeklindedir.

Sui Bull, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.296,22 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00B BULL şeklindedir. Son 24 saat içinde BULL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00010644 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BULL, son bir saatte +%3,31 ve son 7 günde -%1,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sui Bull (BULL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,30K$ 6,30K $ 6,30K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,30K$ 6,30K $ 6,30K Dolaşım Arzı 10,00B 10,00B 10,00B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

