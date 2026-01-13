Bugünkü Super Trump Fiyatı

Bugünkü Super Trump (STRUMP) fiyatı $ 0,0000908 olup, son 24 saatte % 0,30 değişim gösterdi. Mevcut STRUMP / USD dönüşüm oranı STRUMP başına $ 0,0000908 şeklindedir.

Super Trump, şu anda piyasa değeri açısından $ 212.441 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,34B STRUMP şeklindedir. Son 24 saat içinde STRUMP, $ 0,00008992 (en düşük) ile $ 0,00009273 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,029275 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005399 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STRUMP, son bir saatte -%0,57 ve son 7 günde -%13,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Super Trump (STRUMP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 212,44K$ 212,44K $ 212,44K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 212,44K$ 212,44K $ 212,44K Dolaşım Arzı 2,34B 2,34B 2,34B Toplam Arz 2.339.600.235,633037 2.339.600.235,633037 2.339.600.235,633037

Şu anki Super Trump piyasa değeri $ 212,44K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STRUMP arzı 2,34B olup, toplam arzı 2339600235.633037. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 212,44K.