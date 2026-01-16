Bugünkü Survivor Fiyatı

Bugünkü Survivor (SURVIVOR) fiyatı $ 0,267432 olup, son 24 saatte % 8,62 değişim gösterdi. Mevcut SURVIVOR / USD dönüşüm oranı SURVIVOR başına $ 0,267432 şeklindedir.

Survivor, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.670.439 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00M SURVIVOR şeklindedir. Son 24 saat içinde SURVIVOR, $ 0,249871 (en düşük) ile $ 0,297415 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,316676 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,249871 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SURVIVOR, son bir saatte +%1,91 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Survivor (SURVIVOR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,67M$ 2,67M $ 2,67M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,67M$ 2,67M $ 2,67M Dolaşım Arzı 10,00M 10,00M 10,00M Toplam Arz 9.999.545,0 9.999.545,0 9.999.545,0

Şu anki Survivor piyasa değeri $ 2,67M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SURVIVOR arzı 10,00M olup, toplam arzı 9999545.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,67M.