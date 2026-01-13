Bugünkü Swan Chain Fiyatı

Bugünkü Swan Chain (SWAN) fiyatı $ 0,0006236 olup, son 24 saatte % 0,47 değişim gösterdi. Mevcut SWAN / USD dönüşüm oranı SWAN başına $ 0,0006236 şeklindedir.

Swan Chain, şu anda piyasa değeri açısından $ 220.210 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 353,10M SWAN şeklindedir. Son 24 saat içinde SWAN, $ 0,00062045 (en düşük) ile $ 0,0006266 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,226052 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0005882 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SWAN, son bir saatte +%0,48 ve son 7 günde -%2,14 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Swan Chain (SWAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 220,21K$ 220,21K $ 220,21K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 623,64K$ 623,64K $ 623,64K Dolaşım Arzı 353,10M 353,10M 353,10M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Swan Chain piyasa değeri $ 220,21K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SWAN arzı 353,10M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 623,64K.