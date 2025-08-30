Taboo (TABOO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,063936$ 0,063936 $ 0,063936 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,16 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%11,07 Fiyat Değişimi (7 G) -%45,15 Fiyat Değişimi (7 G) -%45,15

Taboo (TABOO) canlı fiyatı --. TABOO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TABOO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,063936, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TABOO son bir saatte +%0,16 değişim gösterdi, 24 saatte -%11,07 ve son 7 günde -%45,15 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Taboo (TABOO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 381,78K$ 381,78K $ 381,78K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 381,78K$ 381,78K $ 381,78K Dolaşım Arzı 9,78B 9,78B 9,78B Toplam Arz 9.782.678.080,0 9.782.678.080,0 9.782.678.080,0

Şu anki Taboo piyasa değeri $ 381,78K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TABOO arzı 9,78B olup, toplam arzı 9782678080.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 381,78K.