Bugünkü Taker Protocol Fiyatı

Bugünkü Taker Protocol (TAKER) fiyatı $ 0,00285761 olup, son 24 saatte % 0,31 değişim gösterdi. Mevcut TAKER / USD dönüşüm oranı TAKER başına $ 0,00285761 şeklindedir.

Taker Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 485.649 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 170,01M TAKER şeklindedir. Son 24 saat içinde TAKER, $ 0,00282803 (en düşük) ile $ 0,00291866 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,077041 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00157399 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TAKER, son bir saatte +%0,34 ve son 7 günde -%1,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Taker Protocol (TAKER) Piyasa Bilgileri

Şu anki Taker Protocol piyasa değeri $ 485,65K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TAKER arzı 170,01M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,86M.