Bugünkü Tardi Fiyatı

Bugünkü Tardi (TARDI) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 2,85 değişim gösterdi. Mevcut TARDI / USD dönüşüm oranı TARDI başına $ 0 şeklindedir.

Tardi, şu anda piyasa değeri açısından $ 377.858 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B TARDI şeklindedir. Son 24 saat içinde TARDI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04357049 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TARDI, son bir saatte -%1,92 ve son 7 günde -%1,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Tardi (TARDI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 377,86K$ 377,86K $ 377,86K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 377,86K$ 377,86K $ 377,86K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Tardi piyasa değeri $ 377,86K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TARDI arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 377,86K.