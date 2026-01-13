Bugünkü tardigrade Fiyatı

Bugünkü tardigrade (TARDI) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut TARDI / USD dönüşüm oranı TARDI başına $ 0 şeklindedir.

tardigrade, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.682,5 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,45M TARDI şeklindedir. Son 24 saat içinde TARDI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00344096 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TARDI, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

tardigrade (TARDI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,68K$ 13,68K $ 13,68K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,68K$ 13,68K $ 13,68K Dolaşım Arzı 999,45M 999,45M 999,45M Toplam Arz 999.451.276,189381 999.451.276,189381 999.451.276,189381

