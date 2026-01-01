Bugünkü TEH EPIK DUCK Fiyatı

Bugünkü TEH EPIK DUCK (EPIK) fiyatı $ 0,00138481 olup, son 24 saatte % 1,34 değişim gösterdi. Mevcut EPIK / USD dönüşüm oranı EPIK başına $ 0,00138481 şeklindedir.

TEH EPIK DUCK, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.172.295 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 846,67M EPIK şeklindedir. Son 24 saat içinde EPIK, $ 0,00135636 (en düşük) ile $ 0,0014161 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,059373 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00121997 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EPIK, son bir saatte +%0,42 ve son 7 günde +%2,51 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TEH EPIK DUCK (EPIK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,17M$ 1,17M $ 1,17M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,17M$ 1,17M $ 1,17M Dolaşım Arzı 846,67M 846,67M 846,67M Toplam Arz 846.671.664,01 846.671.664,01 846.671.664,01

