Telepath8 (P8BCI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,77 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%12,47 Fiyat Değişimi (7 G) -%54,04 Fiyat Değişimi (7 G) -%54,04

Telepath8 (P8BCI) canlı fiyatı --. P8BCI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. P8BCI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, P8BCI son bir saatte -%0,77 değişim gösterdi, 24 saatte -%12,47 ve son 7 günde -%54,04 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Telepath8 (P8BCI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 115,19K$ 115,19K $ 115,19K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 115,19K$ 115,19K $ 115,19K Dolaşım Arzı 979,62M 979,62M 979,62M Toplam Arz 979.624.311,87398 979.624.311,87398 979.624.311,87398

Şu anki Telepath8 piyasa değeri $ 115,19K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki P8BCI arzı 979,62M olup, toplam arzı 979624311.87398. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 115,19K.