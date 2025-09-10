TENGE TENGE (TENGE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00030531 $ 0,00030531 $ 0,00030531 24 sa Düşük $ 0,00035687 $ 0,00035687 $ 0,00035687 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00030531$ 0,00030531 $ 0,00030531 24 sa Yüksek $ 0,00035687$ 0,00035687 $ 0,00035687 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00039379$ 0,00039379 $ 0,00039379 En Düşük Fiyat $ 0,00030531$ 0,00030531 $ 0,00030531 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,13 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%11,76 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

TENGE TENGE (TENGE) canlı fiyatı $0,0003149. TENGE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00030531 ve en yüksek $ 0,00035687 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TENGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00039379, en düşük fiyatı ise $ 0,00030531 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TENGE son bir saatte +%1,13 değişim gösterdi, 24 saatte -%11,76 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

TENGE TENGE (TENGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 267,63K$ 267,63K $ 267,63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 315,14K$ 315,14K $ 315,14K Dolaşım Arzı 849,25M 849,25M 849,25M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki TENGE TENGE piyasa değeri $ 267,63K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TENGE arzı 849,25M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 315,14K.