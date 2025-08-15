10SET Hakkında Daha Fazla Bilgi

Tenset Fiyatı (10SET)

Tenset (10SET) Canlı Fiyat Grafiği

$0,064449
$0,064449$0,064449
-%1,601D
Bugünkü Tenset (10SET) Fiyatı

Tenset (10SET), şu anda 0,064449 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 10,78M USD piyasa değerine sahiptir. 10SET / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Tenset Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,63
Tenset 24 saatlik fiyat değişimi
167,31M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki 10SET / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, 10SET fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Tenset (10SET) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Tenset / USD fiyat değişimi, $ -0,00106853075927626.
Son 30 gün içerisinde, Tenset / USD fiyat değişimi, $ +0,0083630698.
Son 60 gün içerisinde, Tenset / USD fiyat değişimi, $ +0,0095885224.
Son 90 gün içerisinde, Tenset / USD fiyat değişimi, $ +0,006195615690889674.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00106853075927626-%1,63
30 Gün$ +0,0083630698+%12,98
60 Gün$ +0,0095885224+%14,88
90 Gün$ +0,006195615690889674+%10,64

Tenset (10SET) Fiyat Analizi

En güncel Tenset fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,063421
$ 0,063421$ 0,063421

$ 0,067311
$ 0,067311$ 0,067311

$ 6,48
$ 6,48$ 6,48

-%0,37

-%1,63

+%5,03

Tenset (10SET) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 10,78M
$ 10,78M$ 10,78M

--
----

167,31M
167,31M 167,31M

Tenset (10SET) Nedir?

10set token has been launched in January 2021, using Ethereum erc20 protocol. It's a new generation etf 2.0 deflationary token with a smart staking system, that bridges cryptocurrencies with the stock market. Tenset adds a 2% transaction fee to every transfer. Half of the fee is burned creating a deflationary effect and another half is automatically distributed to all token holders. No need to freeze it or hold it any special wallet.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Tenset (10SET) Token Ekonomisi

Tenset (10SET) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. 10SET tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Tenset (10SET) Hakkında Diğer Sorular

