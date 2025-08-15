Tenset (10SET) Nedir?

10set token has been launched in January 2021, using Ethereum erc20 protocol. It's a new generation etf 2.0 deflationary token with a smart staking system, that bridges cryptocurrencies with the stock market. Tenset adds a 2% transaction fee to every transfer. Half of the fee is burned creating a deflationary effect and another half is automatically distributed to all token holders. No need to freeze it or hold it any special wallet.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Tenset (10SET) Kaynağı Resmi Websitesi

Tenset (10SET) Token Ekonomisi

Tenset (10SET) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. 10SET tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!