Terminal (TERMINAL) Nedir?

Terminal is a superchain tokens marketplace that unites multiple markets for a seamless, socially connected trading experience. Integrated with the Farcaster social graph, Terminal brings community-driven insights into the trading process. With Privy for easy email sign-up, funding, and smart wallet creation—no wallet needed—Terminal offers accessible tools for onchain communities, with support expanding to Solana and more chains.

Terminal (TERMINAL) Kaynağı Resmi Websitesi

Terminal (TERMINAL) Token Ekonomisi

Terminal (TERMINAL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TERMINAL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!