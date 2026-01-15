Bugünkü TerraNewsEN Fiyatı

Bugünkü TerraNewsEN (TNEWS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,37 değişim gösterdi. Mevcut TNEWS / USD dönüşüm oranı TNEWS başına $ 0 şeklindedir.

TerraNewsEN, şu anda piyasa değeri açısından $ 209.827 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B TNEWS şeklindedir. Son 24 saat içinde TNEWS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TNEWS, son bir saatte -%0,45 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TerraNewsEN (TNEWS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 209,83K$ 209,83K $ 209,83K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 209,83K$ 209,83K $ 209,83K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki TerraNewsEN piyasa değeri $ 209,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TNEWS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 209,83K.