Bugünkü The Alpha Deer Fiyatı

Bugünkü The Alpha Deer (TATA) fiyatı $ 0,00005434 olup, son 24 saatte % 56,58 değişim gösterdi. Mevcut TATA / USD dönüşüm oranı TATA başına $ 0,00005434 şeklindedir.

The Alpha Deer, şu anda piyasa değeri açısından $ 54.761 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,93M TATA şeklindedir. Son 24 saat içinde TATA, $ 0,00005279 (en düşük) ile $ 0,00012767 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00211227 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005279 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TATA, son bir saatte -%6,10 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Alpha Deer (TATA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 54,76K$ 54,76K $ 54,76K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 54,76K$ 54,76K $ 54,76K Dolaşım Arzı 999,93M 999,93M 999,93M Toplam Arz 999.927.285,06324 999.927.285,06324 999.927.285,06324

