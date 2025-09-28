The Final Quarter (Q4) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0002456 $ 0,0002456 $ 0,0002456 24 sa Düşük $ 0,00063809 $ 0,00063809 $ 0,00063809 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0002456$ 0,0002456 $ 0,0002456 24 sa Yüksek $ 0,00063809$ 0,00063809 $ 0,00063809 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00063809$ 0,00063809 $ 0,00063809 En Düşük Fiyat $ 0,0002456$ 0,0002456 $ 0,0002456 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,26 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%80,85 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

The Final Quarter (Q4) canlı fiyatı $0,00052717. Q4, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0002456 ve en yüksek $ 0,00063809 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. Q4 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00063809, en düşük fiyatı ise $ 0,0002456 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, Q4 son bir saatte +%0,26 değişim gösterdi, 24 saatte +%80,85 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Final Quarter (Q4) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 512,99K$ 512,99K $ 512,99K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 512,99K$ 512,99K $ 512,99K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.994.974,0 999.994.974,0 999.994.974,0

Şu anki The Final Quarter piyasa değeri $ 512,99K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki Q4 arzı 999,99M olup, toplam arzı 999994974.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 512,99K.