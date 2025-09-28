Bugünkü canlı The Final Quarter fiyatı 0,00052717 USD. Q4 / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. Q4 fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı The Final Quarter fiyatı 0,00052717 USD. Q4 / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. Q4 fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

The Final Quarter Fiyatı (Q4)

1 Q4 / USD Canlı Fiyatı:

$0,00051299
$0,00051299
+%75,901D
The Final Quarter (Q4) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-28 10:12:09 (UTC+8)

The Final Quarter (Q4) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0002456
$ 0,0002456
24 sa Düşük
$ 0,00063809
$ 0,00063809
24 sa Yüksek

$ 0,0002456
$ 0,0002456

$ 0,00063809
$ 0,00063809

$ 0,00063809
$ 0,00063809

$ 0,0002456
$ 0,0002456

+%0,26

+%80,85

--

--

The Final Quarter (Q4) canlı fiyatı $0,00052717. Q4, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0002456 ve en yüksek $ 0,00063809 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. Q4 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00063809, en düşük fiyatı ise $ 0,0002456 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, Q4 son bir saatte +%0,26 değişim gösterdi, 24 saatte +%80,85 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Final Quarter (Q4) Piyasa Bilgileri

$ 512,99K
$ 512,99K

--
--

$ 512,99K
$ 512,99K

999,99M
999,99M

999.994.974,0
999.994.974,0

Şu anki The Final Quarter piyasa değeri $ 512,99K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki Q4 arzı 999,99M olup, toplam arzı 999994974.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 512,99K.

The Final Quarter (Q4) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, The Final Quarter / USD fiyat değişimi, $ +0,00023567.
Son 30 gün içerisinde, The Final Quarter / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, The Final Quarter / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, The Final Quarter / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00023567+%80,85
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

The Final Quarter (Q4) Nedir?

The Final Quarter is not just a token, it’s a movement. Every sacrifice, every step taken so far reaches its ultimate expression in this decisive moment: the final quarter, the one that changes everything.

The project was born with the mission to write the biggest Q4 in memecoin history. It’s not just an asset, but a collective journey where every pattern, every tweet, every strategy converges into one single point: amplifying the community’s energy to the nth degree.

The Final Quarter stands as a symbol of resilience, hype, and breakthrough. The time is now. The final quarter has begun. 🚀🔥

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

The Final Quarter (Q4) Kaynağı

The Final Quarter Fiyat Tahmini (USD)

The Final Quarter (Q4) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? The Final Quarter (Q4) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak The Final Quarter için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

The Final Quarter fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Q4 Varlığından Yerel Para Birimlerine

The Final Quarter (Q4) Token Ekonomisi

The Final Quarter (Q4) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. Q4 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: The Final Quarter (Q4) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü The Final Quarter (Q4) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı Q4 fiyatı, 0,00052717 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
Q4 / USD güncel fiyatı nedir?
Q4 / USD güncel fiyatı $ 0,00052717. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
The Final Quarter varlığının piyasa değeri nedir?
Q4 piyasa değeri $ 512,99K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki Q4 arzı nedir?
Dolaşımdaki Q4 arzı, 999,99M USD.
Q4 için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
Q4, ATH fiyatı olan 0,00063809 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük Q4 fiyatı (ATL) nedir?
Q4, ATL fiyatı olan 0,0002456 USD değerine düştü.
Q4 işlem hacmi nedir?
Q4 için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
Q4 bu yıl daha da yükselir mi?
Q4 piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için Q4 fiyat tahminine göz atın.
The Final Quarter (Q4) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-27 05:26:00Sektör Haberleri
數據：市場仍然保持逆勢積累，過去一週有價值57.5億美元的BTC和30.8億美元的ETH從中心化交易所流出
09-27 05:05:00Sektör Haberleri
CoinGecko: Kullanıcıların %15.9'u Sadece Altcoin'leri Yapılandırıyor, Bitcoin'i İlgisiz Buluyor
09-26 05:03:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde likidasyonlar 829 milyon dolara yükseldi, 210.000'den fazla trader likide edildi
09-25 22:29:00Ekonomik Veriler
ABD'nin 20 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları, beklenen 235.000'e karşılık toplam 218.000 oldu
09-25 14:14:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Düşüş Trendini Sürdürüyor, Ethereum Neredeyse $4000 Destek Seviyesini Kırıyor
09-25 13:32:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 79,40 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitcoin spot ETF'leri 241 milyon dolar net giriş kaydetti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.