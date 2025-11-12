Bugünkü The Future Is autonomous Fiyatı

Bugünkü The Future Is autonomous (TFIA) fiyatı $ 0,00002331 olup, son 24 saatte % 50,63 değişim gösterdi. Mevcut TFIA / USD dönüşüm oranı TFIA başına $ 0,00002331 şeklindedir.

The Future Is autonomous, şu anda piyasa değeri açısından $ 23.388 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,19M TFIA şeklindedir. Son 24 saat içinde TFIA, $ 0,00002345 (en düşük) ile $ 0,00004723 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00010578 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002023 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TFIA, son bir saatte -%10,79 ve son 7 günde -%3,55 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Future Is autonomous (TFIA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 23,39K$ 23,39K $ 23,39K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 23,39K$ 23,39K $ 23,39K Dolaşım Arzı 997,19M 997,19M 997,19M Toplam Arz 997.191.417,053965 997.191.417,053965 997.191.417,053965

