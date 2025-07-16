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the great extraction Fiyatı (TGE)

the great extraction (TGE) Canlı Fiyat Grafiği

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-%25,701D
USD

Bugünkü the great extraction (TGE) Fiyatı

the great extraction (TGE), şu anda 0,00002733 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 27,32K USD piyasa değerine sahiptir. TGE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

the great extraction Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%24,90
the great extraction 24 saatlik fiyat değişimi
999,85M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında the great extraction (TGE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, the great extraction / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, the great extraction / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, the great extraction / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, the great extraction / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%24,90
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

the great extraction (TGE) Fiyat Analizi

En güncel the great extraction fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00002346
$ 0,00002346$ 0,00002346

$ 0,00004384
$ 0,00004384$ 0,00004384

$ 0,00047701
$ 0,00047701$ 0,00047701

-%4,42

-%24,90

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the great extraction (TGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 27,32K
$ 27,32K$ 27,32K

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999,85M
999,85M 999,85M

the great extraction (TGE) Nedir?

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the great extraction (TGE) Kaynağı

Resmi Websitesi

the great extraction (TGE) Token Ekonomisi

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TGE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TGE / VND
0,71918895
1 TGE / AUD
A$0,0000418149
1 TGE / GBP
0,0000202242
1 TGE / EUR
0,0000235038
1 TGE / USD
$0,00002733
1 TGE / MYR
RM0,0001158792
1 TGE / TRY
0,0010997592
1 TGE / JPY
¥0,00404484
1 TGE / RUB
0,00213174
1 TGE / INR
0,0023454606
1 TGE / IDR
Rp0,4480327152
1 TGE / KRW
0,0379056168
1 TGE / PHP
0,0015567168
1 TGE / EGP
￡E.0,001350102
1 TGE / BRL
R$0,0001516815
1 TGE / CAD
C$0,0000374421
1 TGE / BDT
0,0033227814
1 TGE / NGN
0,0417889365
1 TGE / UAH
0,0011434872
1 TGE / VES
Bs0,00314295
1 TGE / CLP
$0,02642811
1 TGE / PKR
Rs0,0077816709
1 TGE / KZT
0,0144679554
1 TGE / THB
฿0,0008871318
1 TGE / TWD
NT$0,0008021355
1 TGE / AED
د.إ0,0001003011
1 TGE / CHF
Fr0,000021864
1 TGE / HKD
HK$0,0002142672
1 TGE / MAD
.د.م0,0002478831
1 TGE / MXN
$0,0005135307
1 TGE / PLN
0,0001000278
1 TGE / RON
лв0,0001194321
1 TGE / SEK
kr0,0002653743
1 TGE / BGN
лв0,0000459144
1 TGE / HUF
Ft0,009420651
1 TGE / CZK
0,0005802159
1 TGE / KWD
د.ك0,00000833565
1 TGE / ILS
0,0000918288