The Last Job (QUIT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00009326 $ 0,00009326 $ 0,00009326 24 sa Düşük $ 0,00013914 $ 0,00013914 $ 0,00013914 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00009326$ 0,00009326 $ 0,00009326 24 sa Yüksek $ 0,00013914$ 0,00013914 $ 0,00013914 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00073055$ 0,00073055 $ 0,00073055 En Düşük Fiyat $ 0,00008196$ 0,00008196 $ 0,00008196 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%7,39 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%9,56 Fiyat Değişimi (7 G) -%35,55 Fiyat Değişimi (7 G) -%35,55

The Last Job (QUIT) canlı fiyatı $0,00011721. QUIT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00009326 ve en yüksek $ 0,00013914 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. QUIT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00073055, en düşük fiyatı ise $ 0,00008196 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, QUIT son bir saatte +%7,39 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,56 ve son 7 günde -%35,55 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Last Job (QUIT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 116,01K$ 116,01K $ 116,01K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 116,01K$ 116,01K $ 116,01K Dolaşım Arzı 989,79M 989,79M 989,79M Toplam Arz 989.790.199,47568 989.790.199,47568 989.790.199,47568

Şu anki The Last Job piyasa değeri $ 116,01K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QUIT arzı 989,79M olup, toplam arzı 989790199.47568. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 116,01K.