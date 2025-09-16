THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00061138 $ 0,00061138 $ 0,00061138 24 sa Düşük $ 0,00341605 $ 0,00341605 $ 0,00341605 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00061138$ 0,00061138 $ 0,00061138 24 sa Yüksek $ 0,00341605$ 0,00341605 $ 0,00341605 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00341605$ 0,00341605 $ 0,00341605 En Düşük Fiyat $ 0,00061138$ 0,00061138 $ 0,00061138 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%16,22 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%70,53 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) canlı fiyatı $0,00077699. PUMPATHON, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00061138 ve en yüksek $ 0,00341605 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PUMPATHON için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00341605, en düşük fiyatı ise $ 0,00061138 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PUMPATHON son bir saatte -%16,22 değişim gösterdi, 24 saatte -%70,53 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 775,52K$ 775,52K $ 775,52K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 775,52K$ 775,52K $ 775,52K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.995.847,478983 999.995.847,478983 999.995.847,478983

Şu anki THE LONGEST PUMPFUN STREAM piyasa değeri $ 775,52K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PUMPATHON arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999995847.478983. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 775,52K.