THE LONGEST PUMPFUN STREAM Logosu

THE LONGEST PUMPFUN STREAM Fiyatı (PUMPATHON)

Listelenmedi

1 PUMPATHON / USD Canlı Fiyatı:

$0,00077699
-%70,501D
mexc
USD
THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-16 10:18:24 (UTC+8)

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00061138
24 sa Düşük
$ 0,00341605
24 sa Yüksek

$ 0,00061138
$ 0,00341605
$ 0,00341605
$ 0,00061138
-%16,22

-%70,53

--

--

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) canlı fiyatı $0,00077699. PUMPATHON, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00061138 ve en yüksek $ 0,00341605 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PUMPATHON için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00341605, en düşük fiyatı ise $ 0,00061138 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PUMPATHON son bir saatte -%16,22 değişim gösterdi, 24 saatte -%70,53 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) Piyasa Bilgileri

$ 775,52K
--
$ 775,52K
1000,00M
999.995.847,478983
Şu anki THE LONGEST PUMPFUN STREAM piyasa değeri $ 775,52K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PUMPATHON arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999995847.478983. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 775,52K.

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, THE LONGEST PUMPFUN STREAM / USD fiyat değişimi, $ -0,001860432365766786.
Son 30 gün içerisinde, THE LONGEST PUMPFUN STREAM / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, THE LONGEST PUMPFUN STREAM / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, THE LONGEST PUMPFUN STREAM / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,001860432365766786-%70,53
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) Nedir?

The longest stream on Pump.fun

THE LONGEST PUMPFUN STREAM Fiyat Tahmini (USD)

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak THE LONGEST PUMPFUN STREAM için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

THE LONGEST PUMPFUN STREAM fiyat tahminini hemen kontrol edin!

PUMPATHON Varlığından Yerel Para Birimlerine

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) Token Ekonomisi

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PUMPATHON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PUMPATHON fiyatı, 0,00077699 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PUMPATHON / USD güncel fiyatı nedir?
PUMPATHON / USD güncel fiyatı $ 0,00077699. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
THE LONGEST PUMPFUN STREAM varlığının piyasa değeri nedir?
PUMPATHON piyasa değeri $ 775,52K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PUMPATHON arzı nedir?
Dolaşımdaki PUMPATHON arzı, 1000,00M USD.
PUMPATHON için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PUMPATHON, ATH fiyatı olan 0,00341605 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PUMPATHON fiyatı (ATL) nedir?
PUMPATHON, ATL fiyatı olan 0,00061138 USD değerine düştü.
PUMPATHON işlem hacmi nedir?
PUMPATHON için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
PUMPATHON bu yıl daha da yükselir mi?
PUMPATHON piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PUMPATHON fiyat tahminine göz atın.
