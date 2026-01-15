Bugünkü The Momma Whale Fiyatı

Bugünkü The Momma Whale (MWHALE) fiyatı $ 0,0000257 olup, son 24 saatte % 16,00 değişim gösterdi. Mevcut MWHALE / USD dönüşüm oranı MWHALE başına $ 0,0000257 şeklindedir.

The Momma Whale, şu anda piyasa değeri açısından $ 25.385 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 987,69M MWHALE şeklindedir. Son 24 saat içinde MWHALE, $ 0,00002484 (en düşük) ile $ 0,00003231 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00030754 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002484 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MWHALE, son bir saatte +%0,05 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Momma Whale (MWHALE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,39K$ 25,39K $ 25,39K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,39K$ 25,39K $ 25,39K Dolaşım Arzı 987,69M 987,69M 987,69M Toplam Arz 987.687.433,296034 987.687.433,296034 987.687.433,296034

