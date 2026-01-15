Bugünkü The Official 89 Coin Fiyatı

Bugünkü The Official 89 Coin (89) fiyatı $ 0,00006946 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut 89 / USD dönüşüm oranı 89 başına $ 0,00006946 şeklindedir.

The Official 89 Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 63.884 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 919,69M 89 şeklindedir. Son 24 saat içinde 89, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00041532 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00006861 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 89, son bir saatte -- ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Official 89 Coin (89) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 63,88K$ 63,88K $ 63,88K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 63,88K$ 63,88K $ 63,88K Dolaşım Arzı 919,69M 919,69M 919,69M Toplam Arz 919.691.306,2381737 919.691.306,2381737 919.691.306,2381737

Şu anki The Official 89 Coin piyasa değeri $ 63,88K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 89 arzı 919,69M olup, toplam arzı 919691306.2381737. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 63,88K.