42069K Hakkında Daha Fazla Bilgi

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The Retirement Token Fiyatı (42069K)

Listelenmedi

The Retirement Token (42069K) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00033553
$0,00033553$0,00033553
+%4,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü The Retirement Token (42069K) Fiyatı

The Retirement Token (42069K), şu anda 0,00033553 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 337,12K USD piyasa değerine sahiptir. 42069K / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

The Retirement Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,67
The Retirement Token 24 saatlik fiyat değişimi
998,04M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında The Retirement Token (42069K) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, The Retirement Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, The Retirement Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0023014467.
Son 60 gün içerisinde, The Retirement Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0026789475.
Son 90 gün içerisinde, The Retirement Token / USD fiyat değişimi, $ +0,00029544092940886864.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%4,67
30 Gün$ +0,0023014467+%685,91
60 Gün$ +0,0026789475+%798,42
90 Gün$ +0,00029544092940886864+%736,96

The Retirement Token (42069K) Fiyat Analizi

En güncel The Retirement Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00031885
$ 0,00031885$ 0,00031885

$ 0,00034337
$ 0,00034337$ 0,00034337

$ 0,00208747
$ 0,00208747$ 0,00208747

+%0,20

+%4,67

-%38,92

The Retirement Token (42069K) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 337,12K
$ 337,12K$ 337,12K

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998,04M
998,04M 998,04M

The Retirement Token (42069K) Nedir?

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The Retirement Token (42069K) Kaynağı

Resmi Websitesi

The Retirement Token (42069K) Token Ekonomisi

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42069K Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 42069K / VND
8,82947195
1 42069K / AUD
A$0,0005167162
1 42069K / GBP
0,0002516475
1 42069K / EUR
0,0002885558
1 42069K / USD
$0,00033553
1 42069K / MYR
RM0,0014192919
1 42069K / TRY
0,0136460051
1 42069K / JPY
¥0,04932291
1 42069K / ARS
ARS$0,4577468025
1 42069K / RUB
0,0268155576
1 42069K / INR
0,0294528234
1 42069K / IDR
Rp5,5004909232
1 42069K / KRW
0,4647224712
1 42069K / PHP
0,0192292243
1 42069K / EGP
￡E.0,0162564285
1 42069K / BRL
R$0,001845415
1 42069K / CAD
C$0,0004596761
1 42069K / BDT
0,0408608434
1 42069K / NGN
0,5114785767
1 42069K / UAH
0,0139983116
1 42069K / VES
Bs0,04194125
1 42069K / CLP
$0,32378645
1 42069K / PKR
Rs0,0953744025
1 42069K / KZT
0,1811694235
1 42069K / THB
฿0,0108644614
1 42069K / TWD
NT$0,0100256364
1 42069K / AED
د.إ0,0012313951
1 42069K / CHF
Fr0,000268424
1 42069K / HKD
HK$0,0026305552
1 42069K / MAD
.د.م0,0030399018
1 42069K / MXN
$0,0063146746
1 42069K / PLN
0,0012381057
1 42069K / RON
лв0,0014696214
1 42069K / SEK
kr0,0032412198
1 42069K / BGN
лв0,0005636904
1 42069K / HUF
Ft0,1157377182
1 42069K / CZK
0,0071266572
1 42069K / KWD
د.ك0,00010233665
1 42069K / ILS
0,0011441573