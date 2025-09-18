The Right Wing Fiyatı (RIGHT)
-%0,40
-%21,45
--
--
The Right Wing (RIGHT) canlı fiyatı $0,00009879. RIGHT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000932 ve en yüksek $ 0,00012577 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RIGHT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00023203, en düşük fiyatı ise $ 0,0000932 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, RIGHT son bir saatte -%0,40 değişim gösterdi, 24 saatte -%21,45 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki The Right Wing piyasa değeri $ 98,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RIGHT arzı 999,99M olup, toplam arzı 999987057.448757. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 98,79K.
Gün içerisinde, The Right Wing / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, The Right Wing / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, The Right Wing / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, The Right Wing / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%21,45
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
The Right Wing (TRW) is more than just a token — it's a symbol of resistance against ideological extremism and a stand for common sense, individual liberty, and time-tested values. Built on the principles of free speech, economic freedom, and personal responsibility, TRW empowers a decentralized community that champions logic over dogma and reality over rhetoric. In an era dominated by censorship and cultural overreach, The Right Wing token aims to fund, support, and grow platforms, creators, and technologies that resist groupthink and promote open dialogue. Whether you're pushing back against digital authoritarianism or investing in a future rooted in sovereignty and truth, TRW is your currency of conviction. Stand your ground. Join the resistance. Power the Right.
