The Right Wing (RIGHT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,0000932 24 sa Yüksek $ 0,00012577 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00023203 En Düşük Fiyat $ 0,0000932 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,40 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%21,45 Fiyat Değişimi (7 G) --

The Right Wing (RIGHT) canlı fiyatı $0,00009879. RIGHT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000932 ve en yüksek $ 0,00012577 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RIGHT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00023203, en düşük fiyatı ise $ 0,0000932 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RIGHT son bir saatte -%0,40 değişim gösterdi, 24 saatte -%21,45 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Right Wing (RIGHT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 98,79K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 98,79K Dolaşım Arzı 999,99M Toplam Arz 999.987.057,448757

Şu anki The Right Wing piyasa değeri $ 98,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RIGHT arzı 999,99M olup, toplam arzı 999987057.448757. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 98,79K.