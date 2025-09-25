the sexiest number (69) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00011343 $ 0,00011343 $ 0,00011343 24 sa Düşük $ 0,0001399 $ 0,0001399 $ 0,0001399 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00011343$ 0,00011343 $ 0,00011343 24 sa Yüksek $ 0,0001399$ 0,0001399 $ 0,0001399 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0001399$ 0,0001399 $ 0,0001399 En Düşük Fiyat $ 0,00011343$ 0,00011343 $ 0,00011343 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,88 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%14,82 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

the sexiest number (69) canlı fiyatı $0,00013096. 69, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00011343 ve en yüksek $ 0,0001399 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 69 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0001399, en düşük fiyatı ise $ 0,00011343 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, 69 son bir saatte +%2,88 değişim gösterdi, 24 saatte +%14,82 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

the sexiest number (69) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 130,95K$ 130,95K $ 130,95K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 130,95K$ 130,95K $ 130,95K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.997,0 999.999.997,0 999.999.997,0

Şu anki the sexiest number piyasa değeri $ 130,95K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 69 arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999997.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 130,95K.