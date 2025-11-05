BorsaDEX+
Bugünkü canlı The Story of Binance fiyatı 0 USD. 币安故事 / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. 币安故事 fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

币安故事 Hakkında Daha Fazla Bilgi

币安故事 Fiyat Bilgileri

币安故事 Nedir

币安故事 Resmi Websitesi

币安故事 Token Ekonomisi

币安故事 Fiyat Tahmini

The Story of Binance Logosu

The Story of Binance Fiyatı (币安故事)

Listelenmedi

1 币安故事 / USD Canlı Fiyatı:

--
----
%0,001D
mexc
USD
The Story of Binance (币安故事) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:34:43 (UTC+8)

The Story of Binance (币安故事) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01006408
$ 0,01006408$ 0,01006408

$ 0
$ 0$ 0

--

--

%0,00

%0,00

The Story of Binance (币安故事) canlı fiyatı --. 币安故事, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 币安故事 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01006408, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, 币安故事 son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Story of Binance (币安故事) Piyasa Bilgileri

$ 11,95K
$ 11,95K$ 11,95K

--
----

$ 11,95K
$ 11,95K$ 11,95K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki The Story of Binance piyasa değeri $ 11,95K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 币安故事 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,95K.

The Story of Binance (币安故事) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, The Story of Binance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, The Story of Binance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, The Story of Binance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, The Story of Binance / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

The Story of Binance (币安故事) Nedir?

$币安故事 is a memecoin on BNB Chain created as a community tribute to Binance's journey, founded by Changpeng Zhao and He Yi. Launched on October 13, 2025, it features a 1 billion supply, 0% tax, renounced contract, and locked LP for trading stability. Traded on PancakeSwap via BNB swaps with recommended slippage 3%, it lacks inherent utility, relying on speculative value driven by Binance-related narratives shared on X and Telegram. The project reflects BNB Chain's meme coin trend, with a website providing tokenomics, purchase guides, and balance/swap tracking. Designed for broad accessibility with BEP-20 compatibility, it thrives on social momentum rather than complex DeFi features, appealing to Binance's global community without governance or staking mechanisms.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

币安故事 Varlığından Yerel Para Birimlerine

The Story of Binance (币安故事) Token Ekonomisi

The Story of Binance (币安故事) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. 币安故事 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: The Story of Binance (币安故事) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü The Story of Binance (币安故事) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı 币安故事 fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
币安故事 / USD güncel fiyatı nedir?
币安故事 / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
The Story of Binance varlığının piyasa değeri nedir?
币安故事 piyasa değeri $ 11,95K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki 币安故事 arzı nedir?
Dolaşımdaki 币安故事 arzı, 1,00B USD.
币安故事 için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
币安故事, ATH fiyatı olan 0,01006408 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük 币安故事 fiyatı (ATL) nedir?
币安故事, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
币安故事 işlem hacmi nedir?
币安故事 için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
币安故事 bu yıl daha da yükselir mi?
币安故事 piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için 币安故事 fiyat tahminine göz atın.
The Story of Binance (币安故事) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

