The Surfing Frenchie (DALE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00090575 24 sa Yüksek $ 0,00162335 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00162335 En Düşük Fiyat $ 0,00090575 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%3,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%32,12 Fiyat Değişimi (7 G) --

The Surfing Frenchie (DALE) canlı fiyatı $0,00093188. DALE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00090575 ve en yüksek $ 0,00162335 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DALE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00162335, en düşük fiyatı ise $ 0,00090575 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DALE son bir saatte -%3,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%32,12 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Surfing Frenchie (DALE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 931,88K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 931,88K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki The Surfing Frenchie piyasa değeri $ 931,88K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DALE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 931,88K.