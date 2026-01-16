Bugünkü The Whale Queen Fiyatı

Bugünkü The Whale Queen (WHALEQUEEN) fiyatı $ 0,0000517 olup, son 24 saatte % 79,72 değişim gösterdi. Mevcut WHALEQUEEN / USD dönüşüm oranı WHALEQUEEN başına $ 0,0000517 şeklindedir.

The Whale Queen, şu anda piyasa değeri açısından $ 49.551 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 905,44M WHALEQUEEN şeklindedir. Son 24 saat içinde WHALEQUEEN, $ 0,00005104 (en düşük) ile $ 0,00028521 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00090948 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005104 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WHALEQUEEN, son bir saatte -%11,28 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Whale Queen (WHALEQUEEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 49,55K$ 49,55K $ 49,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 49,55K$ 49,55K $ 49,55K Dolaşım Arzı 905,44M 905,44M 905,44M Toplam Arz 905.444.732,54532 905.444.732,54532 905.444.732,54532

