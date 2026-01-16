Bugünkü The White Dog Fiyatı

Bugünkü The White Dog (WHITEDOG) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 16,06 değişim gösterdi. Mevcut WHITEDOG / USD dönüşüm oranı WHITEDOG başına $ 0 şeklindedir.

The White Dog, şu anda piyasa değeri açısından $ 38.199 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,95M WHITEDOG şeklindedir. Son 24 saat içinde WHITEDOG, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WHITEDOG, son bir saatte -%7,06 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The White Dog (WHITEDOG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 38,20K$ 38,20K $ 38,20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 38,20K$ 38,20K $ 38,20K Dolaşım Arzı 999,95M 999,95M 999,95M Toplam Arz 999.945.320,179676 999.945.320,179676 999.945.320,179676

Şu anki The White Dog piyasa değeri $ 38,20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WHITEDOG arzı 999,95M olup, toplam arzı 999945320.179676. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 38,20K.