The Wizard of Buyback (WIZB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0001601 $ 0,0001601 $ 0,0001601 24 sa Düşük $ 0,00113077 $ 0,00113077 $ 0,00113077 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0001601$ 0,0001601 $ 0,0001601 24 sa Yüksek $ 0,00113077$ 0,00113077 $ 0,00113077 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00113077$ 0,00113077 $ 0,00113077 En Düşük Fiyat $ 0,0001601$ 0,0001601 $ 0,0001601 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%10,97 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%76,85 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

The Wizard of Buyback (WIZB) canlı fiyatı $0,00022191. WIZB, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0001601 ve en yüksek $ 0,00113077 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WIZB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00113077, en düşük fiyatı ise $ 0,0001601 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WIZB son bir saatte +%10,97 değişim gösterdi, 24 saatte -%76,85 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Wizard of Buyback (WIZB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 216,51K$ 216,51K $ 216,51K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 216,51K$ 216,51K $ 216,51K Dolaşım Arzı 999,96M 999,96M 999,96M Toplam Arz 999.963.114,766764 999.963.114,766764 999.963.114,766764

Şu anki The Wizard of Buyback piyasa değeri $ 216,51K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WIZB arzı 999,96M olup, toplam arzı 999963114.766764. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 216,51K.