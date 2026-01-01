Bugünkü Thirdfy Fiyatı

Bugünkü Thirdfy (TFY) fiyatı $ 0,01723425 olup, son 24 saatte % 5,45 değişim gösterdi. Mevcut TFY / USD dönüşüm oranı TFY başına $ 0,01723425 şeklindedir.

Thirdfy, şu anda piyasa değeri açısından $ 981.031 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 56,91M TFY şeklindedir. Son 24 saat içinde TFY, $ 0,01723899 (en düşük) ile $ 0,01851747 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0215127 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01203648 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TFY, son bir saatte -%0,73 ve son 7 günde -%16,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Thirdfy (TFY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 981,03K$ 981,03K $ 981,03K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,12M$ 9,12M $ 9,12M Dolaşım Arzı 56,91M 56,91M 56,91M Toplam Arz 528.800.000,0 528.800.000,0 528.800.000,0

Şu anki Thirdfy piyasa değeri $ 981,03K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TFY arzı 56,91M olup, toplam arzı 528800000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,12M.