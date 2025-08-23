PLAGUECOIN Hakkında Daha Fazla Bilgi

This Will Spread Fiyatı (PLAGUECOIN)

Listelenmedi

1 PLAGUECOIN / USD Canlı Fiyatı:

-%20,501D
This Will Spread (PLAGUECOIN) Canlı Fiyat Grafiği
This Will Spread (PLAGUECOIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,000024
$ 0,000024$ 0,000024
24 sa Düşük
$ 0,00003825
$ 0,00003825$ 0,00003825
24 sa Yüksek

$ 0,000024
$ 0,000024$ 0,000024

$ 0,00003825
$ 0,00003825$ 0,00003825

$ 0,00003825
$ 0,00003825$ 0,00003825

$ 0,000024
$ 0,000024$ 0,000024

+%3,04

-%20,62

This Will Spread (PLAGUECOIN) canlı fiyatı $0,0000269. PLAGUECOIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,000024 ve en yüksek $ 0,00003825 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PLAGUECOIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00003825, en düşük fiyatı ise $ 0,000024 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PLAGUECOIN son bir saatte +%3,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%20,62 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

This Will Spread (PLAGUECOIN) Piyasa Bilgileri

$ 26,76K
$ 26,76K$ 26,76K

$ 26,76K
$ 26,76K$ 26,76K

999,81M
999,81M 999,81M

999.809.587,930942
999.809.587,930942 999.809.587,930942

Şu anki This Will Spread piyasa değeri $ 26,76K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PLAGUECOIN arzı 999,81M olup, toplam arzı 999809587.930942. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 26,76K.

This Will Spread (PLAGUECOIN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, This Will Spread / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, This Will Spread / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, This Will Spread / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, This Will Spread / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%20,62
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

This Will Spread (PLAGUECOIN) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

This Will Spread (PLAGUECOIN) Kaynağı

Resmi Websitesi

This Will Spread Fiyat Tahmini (USD)

This Will Spread (PLAGUECOIN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? This Will Spread (PLAGUECOIN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak This Will Spread için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

This Will Spread fiyat tahminini hemen kontrol edin!

PLAGUECOIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

This Will Spread (PLAGUECOIN) Token Ekonomisi

This Will Spread (PLAGUECOIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PLAGUECOIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: This Will Spread (PLAGUECOIN) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü This Will Spread (PLAGUECOIN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PLAGUECOIN fiyatı, 0,0000269 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PLAGUECOIN / USD güncel fiyatı nedir?
PLAGUECOIN / USD güncel fiyatı $ 0,0000269. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
This Will Spread varlığının piyasa değeri nedir?
PLAGUECOIN piyasa değeri $ 26,76K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PLAGUECOIN arzı nedir?
Dolaşımdaki PLAGUECOIN arzı, 999,81M USD.
PLAGUECOIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PLAGUECOIN, ATH fiyatı olan 0,00003825 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PLAGUECOIN fiyatı (ATL) nedir?
PLAGUECOIN, ATL fiyatı olan 0,000024 USD değerine düştü.
PLAGUECOIN işlem hacmi nedir?
PLAGUECOIN için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
PLAGUECOIN bu yıl daha da yükselir mi?
PLAGUECOIN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PLAGUECOIN fiyat tahminine göz atın.
This Will Spread (PLAGUECOIN) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
08-22 05:17:00Sektör Haberleri
Ethereum çekim momentumu yavaşlıyor, son 24 saatte CEX'e 115.200 ETH net giriş oldu
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.