This Will Spread (PLAGUECOIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,000024 $ 0,000024 $ 0,000024 24 sa Düşük $ 0,00003825 $ 0,00003825 $ 0,00003825 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,000024$ 0,000024 $ 0,000024 24 sa Yüksek $ 0,00003825$ 0,00003825 $ 0,00003825 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00003825$ 0,00003825 $ 0,00003825 En Düşük Fiyat $ 0,000024$ 0,000024 $ 0,000024 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%20,62 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

This Will Spread (PLAGUECOIN) canlı fiyatı $0,0000269. PLAGUECOIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,000024 ve en yüksek $ 0,00003825 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PLAGUECOIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00003825, en düşük fiyatı ise $ 0,000024 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PLAGUECOIN son bir saatte +%3,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%20,62 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

This Will Spread (PLAGUECOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 26,76K$ 26,76K $ 26,76K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,76K$ 26,76K $ 26,76K Dolaşım Arzı 999,81M 999,81M 999,81M Toplam Arz 999.809.587,930942 999.809.587,930942 999.809.587,930942

Şu anki This Will Spread piyasa değeri $ 26,76K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PLAGUECOIN arzı 999,81M olup, toplam arzı 999809587.930942. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 26,76K.