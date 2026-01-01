Bugünkü TITAN Fiyatı

Bugünkü TITAN (TITAN) fiyatı $ 0,03860347 olup, son 24 saatte % 0,66 değişim gösterdi. Mevcut TITAN / USD dönüşüm oranı TITAN başına $ 0,03860347 şeklindedir.

TITAN, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.019.132 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 26,40M TITAN şeklindedir. Son 24 saat içinde TITAN, $ 0,03796517 (en düşük) ile $ 0,04028586 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,269924 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,03043426 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TITAN, son bir saatte -%0,53 ve son 7 günde -%3,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TITAN (TITAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,02M$ 1,02M $ 1,02M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,54M$ 1,54M $ 1,54M Dolaşım Arzı 26,40M 26,40M 26,40M Toplam Arz 40.000.000,0 40.000.000,0 40.000.000,0

Şu anki TITAN piyasa değeri $ 1,02M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TITAN arzı 26,40M olup, toplam arzı 40000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,54M.