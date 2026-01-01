Bugünkü Titanium Finance Fiyatı

Bugünkü Titanium Finance (TI) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 15,30 değişim gösterdi. Mevcut TI / USD dönüşüm oranı TI başına $ 0 şeklindedir.

Titanium Finance, şu anda piyasa değeri açısından $ 665.316 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B TI şeklindedir. Son 24 saat içinde TI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TI, son bir saatte -%4,21 ve son 7 günde +%56,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Titanium Finance (TI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 665,32K$ 665,32K $ 665,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 665,32K$ 665,32K $ 665,32K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

