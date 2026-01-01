Bugünkü titcoin Fiyatı

Bugünkü titcoin (TITCOIN) fiyatı $ 0,00134463 olup, son 24 saatte % 13,75 değişim gösterdi. Mevcut TITCOIN / USD dönüşüm oranı TITCOIN başına $ 0,00134463 şeklindedir.

titcoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.278.326 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 949,47M TITCOIN şeklindedir. Son 24 saat içinde TITCOIN, $ 0,00134588 (en düşük) ile $ 0,00158347 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,093871 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0001489 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TITCOIN, son bir saatte -%2,69 ve son 7 günde -%19,54 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

titcoin (TITCOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,28M$ 1,28M $ 1,28M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,33M$ 1,33M $ 1,33M Dolaşım Arzı 949,47M 949,47M 949,47M Toplam Arz 984.456.065,570266 984.456.065,570266 984.456.065,570266

