Bugünkü Token Metrics AI Fiyatı

Bugünkü Token Metrics AI (TMAI) fiyatı $ 0,00023161 olup, son 24 saatte % 2,41 değişim gösterdi. Mevcut TMAI / USD dönüşüm oranı TMAI başına $ 0,00023161 şeklindedir.

Token Metrics AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.875.186 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 8,10B TMAI şeklindedir. Son 24 saat içinde TMAI, $ 0,00022395 (en düşük) ile $ 0,00024843 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01615918 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00009958 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TMAI, son bir saatte -%2,22 ve son 7 günde +%105,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Token Metrics AI (TMAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,88M$ 1,88M $ 1,88M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,32M$ 2,32M $ 2,32M Dolaşım Arzı 8,10B 8,10B 8,10B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Token Metrics AI piyasa değeri $ 1,88M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TMAI arzı 8,10B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,32M.