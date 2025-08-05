Tomb (TOMB) Nedir?

Tomb is the first seigniorage algorithmic token on Fantom Opera Network, bringing a new model that follow the price of a defined asset (FTM in this case). Setting a protocol that will push the price up or down to stay close to the peg target. Tomb token is a foundation that the ecosystem by tomb.finance is going to be build around.

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Tomb (TOMB) Kaynağı Resmi Websitesi

Tomb (TOMB) Token Ekonomisi

Tomb (TOMB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TOMB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!