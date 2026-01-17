BorsaDEX+
Bugünkü canlı TON Cats Jetton fiyatı 0,00004072 USD. CATS piyasa değeri ise 271.485 USD. CATS / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

CATS Hakkında Daha Fazla Bilgi

CATS Fiyat Bilgileri

CATS Nedir

CATS Resmi Websitesi

CATS Token Ekonomisi

CATS Fiyat Tahmini

TON Cats Jetton Logosu

TON Cats Jetton Fiyatı (CATS)

Listelenmedi

1 CATS / USD Canlı Fiyatı:

+%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder.
TON Cats Jetton (CATS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-17 18:09:28 (UTC+8)

Bugünkü TON Cats Jetton Fiyatı

Bugünkü TON Cats Jetton (CATS) fiyatı $ 0,00004072 olup, son 24 saatte % 0,22 değişim gösterdi. Mevcut CATS / USD dönüşüm oranı CATS başına $ 0,00004072 şeklindedir.

TON Cats Jetton, şu anda piyasa değeri açısından $ 271.485 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,67B CATS şeklindedir. Son 24 saat içinde CATS, $ 0,00003963 (en düşük) ile $ 0,00004089 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00085614 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002475 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CATS, son bir saatte -- ve son 7 günde -%9,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TON Cats Jetton (CATS) Piyasa Bilgileri

Şu anki TON Cats Jetton piyasa değeri $ 271,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CATS arzı 6,67B olup, toplam arzı 6666666666.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 271,49K.

TON Cats Jetton Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%0,22

-%9,73

-%9,73

TON Cats Jetton (CATS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, TON Cats Jetton / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, TON Cats Jetton / USD fiyat değişimi, $ +0,0000028874.
Son 60 gün içerisinde, TON Cats Jetton / USD fiyat değişimi, $ -0,0000081869.
Son 90 gün içerisinde, TON Cats Jetton / USD fiyat değişimi, $ -0,00002673765091459851.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,22
30 Gün$ +0,0000028874+%7,09
60 Gün$ -0,0000081869-%20,10
90 Gün$ -0,00002673765091459851-%39,63

TON Cats Jetton için Fiyat Tahmini

2030 için TON Cats Jetton (CATS) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, CATS için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için TON Cats Jetton (CATS) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında TON Cats Jetton fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

TON Cats Jetton varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? TON Cats Jetton Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, CATS varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

TON Cats Jetton (CATS) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: TON Cats Jetton Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-17 18:09:28 (UTC+8)

TON Cats Jetton (CATS) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-16 15:51:00Sektör Haberleri
24小時現貨資金流入/流出排名：ETH淨流出1.82億美元，AIN淨流入913萬美元；
01-16 13:11:00Sektör Haberleri
US Spot Bitcoin ETF 昨日录得1.002亿美元净流入，标志着连续四个交易日净流入
01-15 19:20:45Sektör Haberleri
Ethereum Network Transaction Volume Reached 2.6 Million Yesterday, Hitting All-Time High
01-15 17:57:11Sektör Haberleri
数据：2025年约1160万代币归零，大部分集中在第四季度
01-15 16:26:05Sektör Haberleri
韩国通过代币证券制度化法案,允许合规发行人通过区块链直接发行代币证券
01-15 10:43:43Sektör Haberleri
市场重返"贪婪"区域,加密货币恐惧指数飙升至61

TON Cats Jetton Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

