Bugünkü TON Cats Jetton Fiyatı

Bugünkü TON Cats Jetton (CATS) fiyatı $ 0,00004072 olup, son 24 saatte % 0,22 değişim gösterdi. Mevcut CATS / USD dönüşüm oranı CATS başına $ 0,00004072 şeklindedir.

TON Cats Jetton, şu anda piyasa değeri açısından $ 271.485 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,67B CATS şeklindedir. Son 24 saat içinde CATS, $ 0,00003963 (en düşük) ile $ 0,00004089 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00085614 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002475 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CATS, son bir saatte -- ve son 7 günde -%9,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TON Cats Jetton (CATS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 271,49K$ 271,49K $ 271,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 271,49K$ 271,49K $ 271,49K Dolaşım Arzı 6,67B 6,67B 6,67B Toplam Arz 6.666.666.666,0 6.666.666.666,0 6.666.666.666,0

Şu anki TON Cats Jetton piyasa değeri $ 271,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CATS arzı 6,67B olup, toplam arzı 6666666666.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 271,49K.