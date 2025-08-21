SCOOP Hakkında Daha Fazla Bilgi

Tradescoop by Virtuals Fiyatı (SCOOP)

1 SCOOP / USD Canlı Fiyatı:

$0,00017917
$0,00017917$0,00017917
-%18,401D
Tradescoop by Virtuals (SCOOP) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-21 17:52:33 (UTC+8)

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%5,55

-%18,46

--

--

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) canlı fiyatı --. SCOOP, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SCOOP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SCOOP son bir saatte +%5,55 değişim gösterdi, 24 saatte -%18,46 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) Piyasa Bilgileri

$ 179,17K
$ 179,17K$ 179,17K

--
----

$ 179,17K
$ 179,17K$ 179,17K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Tradescoop by Virtuals piyasa değeri $ 179,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SCOOP arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 179,17K.

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Tradescoop by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Tradescoop by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Tradescoop by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Tradescoop by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%18,46
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) Nedir?

Tradescoop combines proven stock strategies with Web3 tech to help you trade smarter. With 1,000+ users, we’re introducing an AI agent for faster, smarter trades. Enjoy AI-driven insights, blockchain transparency, and a token-based rewards system. Real results, full transparency, smarter trades.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) Kaynağı

Resmi Websitesi

Tradescoop by Virtuals Fiyat Tahmini (USD)

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Tradescoop by Virtuals (SCOOP) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Tradescoop by Virtuals için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Tradescoop by Virtuals fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SCOOP Varlığından Yerel Para Birimlerine

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) Token Ekonomisi

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SCOOP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Tradescoop by Virtuals (SCOOP) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Tradescoop by Virtuals (SCOOP) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SCOOP fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SCOOP / USD güncel fiyatı nedir?
SCOOP / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Tradescoop by Virtuals varlığının piyasa değeri nedir?
SCOOP piyasa değeri $ 179,17K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SCOOP arzı nedir?
Dolaşımdaki SCOOP arzı, 1,00B USD.
SCOOP için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SCOOP, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SCOOP fiyatı (ATL) nedir?
SCOOP, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
SCOOP işlem hacmi nedir?
SCOOP için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SCOOP bu yıl daha da yükselir mi?
SCOOP piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SCOOP fiyat tahminine göz atın.
