Tradescoop by Virtuals (SCOOP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%5,55 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%18,46 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) canlı fiyatı --. SCOOP, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SCOOP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SCOOP son bir saatte +%5,55 değişim gösterdi, 24 saatte -%18,46 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 179,17K$ 179,17K $ 179,17K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 179,17K$ 179,17K $ 179,17K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Tradescoop by Virtuals piyasa değeri $ 179,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SCOOP arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 179,17K.