TRADESMAN (TRADIE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00019528 $ 0,00019528 $ 0,00019528 24 sa Düşük $ 0,00023239 $ 0,00023239 $ 0,00023239 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00019528$ 0,00019528 $ 0,00019528 24 sa Yüksek $ 0,00023239$ 0,00023239 $ 0,00023239 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,000243$ 0,000243 $ 0,000243 En Düşük Fiyat $ 0,00019528$ 0,00019528 $ 0,00019528 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,26 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,58 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

TRADESMAN (TRADIE) canlı fiyatı $0,00019671. TRADIE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00019528 ve en yüksek $ 0,00023239 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TRADIE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,000243, en düşük fiyatı ise $ 0,00019528 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TRADIE son bir saatte -%0,26 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,58 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

TRADESMAN (TRADIE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 216,67K$ 216,67K $ 216,67K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 216,67K$ 216,67K $ 216,67K Dolaşım Arzı 1,10B 1,10B 1,10B Toplam Arz 1.095.219.270,259721 1.095.219.270,259721 1.095.219.270,259721

Şu anki TRADESMAN piyasa değeri $ 216,67K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TRADIE arzı 1,10B olup, toplam arzı 1095219270.259721. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 216,67K.