Bugünkü TRANSLATE Fiyatı

Bugünkü TRANSLATE (TRANSLATE) fiyatı $ 0,0000011 olup, son 24 saatte % 9,49 değişim gösterdi. Mevcut TRANSLATE / USD dönüşüm oranı TRANSLATE başına $ 0,0000011 şeklindedir.

TRANSLATE, şu anda piyasa değeri açısından $ 110.367 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00B TRANSLATE şeklindedir. Son 24 saat içinde TRANSLATE, $ 0,00000109 (en düşük) ile $ 0,00000129 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000299 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000108 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TRANSLATE, son bir saatte +%1,46 ve son 7 günde -%8,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TRANSLATE (TRANSLATE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 110,37K$ 110,37K $ 110,37K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 110,37K$ 110,37K $ 110,37K Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki TRANSLATE piyasa değeri $ 110,37K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TRANSLATE arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 110,37K.